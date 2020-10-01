ريف دمشق.. إصابة 9 طلاب بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة بيت جن

أصيب 9 طلاب بجروح اليوم إثر انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة بيت جن بمنطقة قطنا بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد مصدر في قيادة الشرطة لـ “سانا” بأن لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر أثناء عبور عدد من طلاب المدرسة الإعدادية للتعليم الأساسي في بلدة بيت جن الطريق الواصل بين البلدة ومزرعة بيت جن ما أدى إلى إصابة الطلاب وجرى اسعافهم إلى مشفى بلدة خان أرنبة بالقنيطرة.

وفي تصريح مماثل أكدت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أن الطلاب الذين أصيبوا من صفوف “السابع والثامن والتاسع” تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة حيث تم اسعافهم إلى مشفى الشهيد ممدوح أباظة بمحافظة القنيطرة.

وفي الأول من أيلول أصيبت امرأة بجروح جراء انفجار لغم بينما كانت تعمل في مزرعة العائلة في بلدة بيت جن.

وتبذل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري جهودا مكثفة لإزالة مخلفات الإرهابيين من ألغام وعبوات ناسفة وذخائر في المناطق المحررة من الإرهاب لضمان سلامة المهجرين العائدين إلى منازلهم.