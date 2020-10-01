“كحول حمص” يعاود انطلاقته بعد توقف لمدة تقارب الشهر

البعث ميديا – قسيم دحدل

بعد توقف لمدة تقارب الشهر، يعود معمل الكحول الطبي التابع لشركة سكر حمص التي يتبع لها اربع معامل..، إلى العمل والتشغيل، بطاقة إنتاجية سنوية مخططة تصل ل 2464 طنا من الكحول بنوعيه، إضافة الى 303 طنا من غاز الكربون.

المهندس عبدو محمود المدير العام للشركة، أكد عودة اقلاع معمل الكحول الطبي أواخر الشهر الماضي بعد توقفه نحو الشهر، لافتا إلى أن الإنتاج اليومي وصل إلى 11 طنا من الكحول الطبي، و1،2 طنا من الكحول الصناعي و1،5 طنا من غاز الكربون، مشيرا إلى أن تسويق انتاجهم من الكحول الطبي، يتم إلى مؤسسة التجارة الخارجية ” فارميكس”، والى شركة تاميكو، ومديريات الصحة وشركات الأدوية للقطاع الخاص المرخصين أصولا.

كما أكد أن انتاجهم للعام الحالي وحتى تاريخه من الكحول الطبي بلغ 819 طنا من الكحول الطبي، و 97،2 طنا من الكحول الازرق، يتم إعادة تقطيره لتصنيع الكحول الطبي منه، و108 اطنان من غاز الفحم كمنتج ثانوي يتم بيعه للقطاعين العام والخاص، لاستخدامه في المشروبات الغازية وأعمال الإطفاء واللحام.

وحول مبيعات الشركة أكد مدير الشركة تسويق 1064 طنا من الكحول الأبيض، وذلك من بداية العام وحتى تاريخه، وكامل الكميات المنتجة من غاز الفحم والكحول الصناعي، بالإضافة إلى بيع كميات من المخازين الموجودة لدى الشركة قبل بداية العام، مع الحفاظ على الرصيد الاستراتيجي المقدر ب 300 طنا من الكحول الطبي.

وأوضح محمود أن المعمل يعمل على وفق نظام الورديات الثلاث، بسبب النقص الحاد في العمال بشكل عام ونقص الخبرات الفنية والإنتاجية بشكل خاص.

وكشف محمود عن أنهم، وقبل أزمة كورونا، كانوا يعانون من مشكلة تصريف المنتج بشكل كبير، نتيجة لتهرب التجار من دفع الرسوم المرتفعة المفروضة على بيع المادة، ما أدى لإرتفاع في أسعار البيع، وبالتالي ضعف الاستجرار، منوها إلى أن الرسوم تشتمل على 20% من قيمة رسم الإفاق الإستهلاكي، و5% رسم إدارة محلية (من قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي)، أي ما يمثل 25%من قيمة المنتج، إضافة إلى ما يتم تكليفه للمنتجين بعد شراء المادة، من رسم انفاق استهلاكي اخر، يفرض على المصنع من قيمة المنتج النهائي.

كما بيّن محمود أنه وخلال هذا العام ونتيجة لانتشار كورونا تم إعادة اقلاع المعمل لتأمين حاجة البلاد من المادة حيث يتم العمل وفق الخطة الإنتاجية، لإنتاج كحول طبي مطابق للمواصفات القياسية السورية بدرجة كحولية 95%، وبدرجة حرارة 15، ونقاوة لا تقل عن 20 دقيقة.