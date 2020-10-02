درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الساحلية وحاراً نسبياً وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت المديرية في نشرتها أن لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة يوم غد السبت.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..