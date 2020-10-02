سي إن إن تهاجم ترامب بعد إصابته بكورونا

صنفت شبكة التلفزة الأمريكية “CNN” إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا كأخطر تهديد صحي لرئيس أمريكي بمنصبه منذ عقود متوقعة أن تكون مزعزعة لاستقرار الولايات المتحدة التي تشهد بالأصل تجاذبات مشحونة.

وقالت الشبكة في تحليل إخباري لها إن الإعلان “يمثل تطوراً استثنائياً بعد أشهر من الجائحة العالمية وفي المرحلة الأخيرة من حملة ترامب لإعادة انتخابه التي انتهك فيها إرشادات الخبراء بشأن منع انتشار الفيروس”.

ولفتت الشبكة إلى أن ترامب بلغ من العمر 74 عاماً ويعاني من السمنة ويصنف ضمن فئة “الخطر الأعلى بسبب المضاعفات الخطيرة للمرض الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف أمريكي وأكثر من مليون شخص و27 ألفاً حول العالم معتبرة أن إصابة ترامب “قد تكون مزعزعة للاستقرار في مناخ سياسي مشحون بالفعل.

وتأثرت الأسواق الأمريكية والعالمية فور الإعلان عن إصابة ترامب حيث سجلت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأمريكية تراجعاً.

وفي السياق ذاته قال المحلل السياسي المصري الأمريكي ماك شرقاوي في حديث خاص لموقع RT إن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا ربما تكون “الضربة القاصمة له” وقد تقضي على فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لو أحسن منافسه جو بايدن استغلالها في حملته الانتخابية مشيراً إلى أن دخول ترامب الحجر الصحي ليس اختيارياً بل إجباري وهو ما قد يترتب عليه تداعيات قانونية وفق نص المادة 25 من الدستور الأمريكي التي تضع الخيارات في حال عجز الرئيس عن مزاولة مهام منصبه حيث يكون نائب الرئيس هو الشخص الذي تمنح له صلاحيات الرئيس.

وأشار شرقاوي إلى أن هبوط العقود الآجلة للنفط مؤكد وسوف يتبعه هبوط في مؤشرات البورصة الأمريكية ناسداك وداو جونز التي من المتوقع أن تشهد انهيارات حادة بعد افتتاحها في الساعات المقبلة.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد تأكيده إصابة مساعدته وقبيل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.