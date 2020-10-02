“كوفيد 19” يضع ترامب وزوجته بالحجر الصحي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد تأكيده إصابة مساعدته وقبيل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بدأت الحجر الصحي وسأتجاوز كورونا” مشيرا إلى اتخاذه قرارا بإلغاء مهرجان انتخابي في فلوريدا كان مقررا اليوم.

وفي وقت سابق الليلة الماضية أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد وخضوعه وزوجته للحجر الصحي بانتظار نتائج الاختبارات على الفيروس.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تحتدم فيه حملات المنافسة على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ما يشير برأي المراقبين إلى احتمال سعي ترامب بهذا الاعلان لاستقطاب الناخبين.

وكان ترامب أجرى قبل أيام المناظرة الأولى تمهيدا للانتخابات مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن التي شهدت حالة من الفوضى مع تبادل الاتهامات والاهانات والهجمات الشخصية ووصفها الأخير بأنها اسوأ مناظرة بالتاريخ.