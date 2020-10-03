سباق دروب تشرين الأول للدراجات بمشاركة عربية و دولية على أرض اللاذقية: رسالة إلى العالم أن سورية ستبقى منطلق الحضارة و السلام

اللاذقية – فريق مراسلي البعث ميديا

( مروان حويجة – خالد جطل – نورا جولاق – رفيا عبود – آلاء حبيب – سلاف عيسى – لين يوسف )

مروان حويجة / مدينة اللاذقية

لأن سورية ملتقى الحضارات و موطن السلام و المحبة فإنها تجمع على أرضها و بين ربوعها أجمل و أبهى صور و فعاليات التلاقي الإبداعي و الإنساني و الحضاري بين الشعوب في العالم ، و لأنها سورية الحضارة و الثقافة و الطبيعة الساحرة و الإنسان المبدع المعطاء فإنها تحتضن سباق دروب تشرين الأول في ربوع اللاذقية مهد الأبجدية و موطن الحرف الأول إلى الإنسانية جمعاء .

و ينطلق يوم غدِ الاحد سباق دروب تشرين الاول للدراجات بمشاركة عربية ودولية ويستمر ٣ ايام ويمر عبر محاور تنطلق من الدالية وصولا الى ضريح القائد المؤسس حافظ الاسد..والمحور الثاني من القرداحة وصولا الى صلنفة ويتم خلاله المشاركة بحملة تشجير في محمية الارز والشوح وبعدها سباق جبلي في جوبة برغال في اول تظاهرة رياضية بمشاركة دولية منذ عشر سنوات.

و استكمالاً للإجراءات التحضيرية لإطلاق سباق دروب تشرين الأول للدراجات الذي يمرّ عبر مناطق جبلة والقرداحة والحفة ومروراً بعدد من قراها فقد عقد في مبنى محافظة اللاذقية صباح اليوم اجتماعا تنسيقيا بحضور وزير السياحة المهندس محمد رضوان مارتيني ومحافظ اللاذقية و الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ورئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب وقائد شرطة المحافظة اللواء نبيل الغجري ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا.

وخلال الاجتماع تم عرض الإجراءات التحضيرية للسباق الذي تقيمه اللجنة الاولمبية السورية بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية وعدد من الجهات والمواكبة الاعلامية للسباق والفرق الصحية.

و أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني ان السباق يحمل دلالات عديدة اهمها أن اللاذقية هي بلد المحبة والسلام وستبقى تنطلق منها رسائل السلام والحضارة إلى العالم لافتا إلى أن السباق له أبعاد مجتمعية وبيئية وانسانية لاسيما أنه يمرُ في عدد من المواقع التي شهدت الحرائق وسيتم المساهمة بتشجيرها و أن امكانيات الوزارة ستكون تحت تصرف الاتحاد الرياضي العام لإنجاح هذه الفعالية.

المحافظ السالم أشار إلى التحضيرات التي أنجزتها المحافظة ومن خلال المديريات والجهات العامة وبالتعاون مع الفعاليات الحزبية فيها لإنجاح هذا السباق.

من جهته اشار أمين فرع الحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل إلى أنه بالتزامن مع التحضيرات لإطلاق السباق هناك اجتماعات دورية مع امناء الشعب والفرق والتنسيق مع منظمات الطلائع و الشبيبة و اتحاد الفلاحين للمساهمة في إنجاح هذه الفعالية التي تمثل بادرة خير لاطلاق فعاليات مماثلة ونشاطات رياضية تدعم السياحة وتعطي صورة ناصعة عن سورية.

بدوره رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ر أوضح أن المهرجان يأتي بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الاسد وبعد عشر سنوات من الحرب على سورية كأول سباق دولي تشارك فيه وفود من دول عربية وأجنبية من روسيا وتونس وفلسطين ولبنان والاردن إضافة الى سورية.

ولفت إلى أن الفعالية تحمل طابعاً أهلياً من خلال تفاعل المجتمع المحلي وهو بمشاركة من عدة فئات عمرية وبمثابة فعالية للاطلاع على الريف والمشاركة كانت مفتوحة لجميع الراغبين منوهاً بالجهود المبذولة من قبل جميع الفعاليات من مديريات ووحدات إدارية.

واكد قائد الشرطة اللواء نبيل الغجري الاستعداد التام من قبل كافة الوحدات لإنجاح هذه التظاهرة ومنع حدوث أي خلل أو اعاقة سيرها وأن تصل الى الهدف المنشود .

و في إطار التحضيرات سباق دروب تشرين الاول للدراجات فقد كانت هناك زيارة لمحاور السباق الذي يمر في مرحلته الاولى من الدالية – بيت عانا – بيت العلوني دوير بعبدة – قرفيص – القطيلبية – رأس العين – بتمانا – غنيري – الحويز – سيانو – جبلة – حميميم – بستان الباشا – عين العروس – السفرقية – القرداحة خلال اليومين السابقين.

التحضيرات شملت صيانة للطرقات وتحسينها بما فيها وضع حواجز نيوجرسي في المنعطفات الخطرة وحملات نظافة مستمرة تشمل إزالة وتعزيل مخلفات المحال التجارية بما فيها الانقاض والأدوات المعدنية والمنزلية المستعملة والخرداوات.

الاعمال هي نفسها على المحور الثاني الذي يمر من القرداحة بلدية – ديروتان – جوبة برغال و بستا و باب جنة و صلنفة .

خالد جطل / مدينة اللاذقية

تواصل اللجنة المنظمة لسباق “دروب تشرين” للدراجات تحضيراتها استكمالاً لبدء السباق يوم غد الأحد وقد قامت كل لجنة بالمهام الموكلة لها وتم الانتهاء من صيانة الطرقات والمنعطفات لتسهيل المنافسات بين متسابقي الدول المشاركة وهي روسيا ولبنان وتونس وفلسطين ومنتخب سورية وفرق تمثل أنديتنا المحلية وهي دمشق وهيئة الإدارة المحلية وريف دمشق والسويداء ودرعا

السباق وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة يأتي تتويجاً لانتصارات جيشنا الباسل على الإرهاب وداعميه والحرب الكونية التي شنت على وطننا وكسراً للحصار الجائر المفروض على وطننا وسيكون المتسابقون على موعد مع الاثارة بمختلف محاور السباق الذي يمر في مرحلته الأولى بعدد من مناطق ريفنا الساحر “الدالية وبيت عانا وبيت العلوني ودوير بعبدة وقرفيص والقطيلبية ورأس العين وبتمانا وغنيري والحويز وسيانو وجبلة وحميم وبستان الباشا وعين العروس والسفرقية والقرداحة، وستبقى جبال هذه المناطق في ذاكرة المتسابقين الذين سينقلون إلى شعوبهم أجمل الصور لسحر بلادنا وطيبة شعبنا الذي واجه الإرهاب لعشر سنوات كان فيها أبناء سورية أصحاب حق.

استقبال واجتماع فني

بدأت فعاليات السباق اليوم السبت باستقبال الفرق المشاركة ويعقد الاجتماع الفني للسباق مساء السبت بمقر إقامة الفرق في فندق نسمة جبل لشرح كافة تفاصيل السباق وقوانينه ولشرح اجراءات السلامة للمشاركين

بدء السباق

يبدأ السباق يوم غد الأحد حيث ينطلق في منطقة الدالية الساعة 10،15 صباحاً لمسافة 45 كم باتجاه القرداحة والوصول إلى ضريح القائد الخالد .

ويستأنف السباق يوم الاثنين من مدينة القرداحة لمسافة 32 كم وصولاً إلى صلنفة حيث سيتم التتويج ويختتم السباق يوم الثلاثاء حيث سيقام سباق لخمسة فئات “مخضرمين ورجال وسيدات وشباب وشابات” ويتم تتويج الفائزين بفندق نسمة جبل وتختتم الفعاليات بزيارة ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد.

آلاء حبيب / الدالية ريف جبلة :

ناحية الدالية ستكون المحور الأول لانطلاق سباق دروب تشرين الأول للدراجات تبعد مسافة 35كم عن مدينة جبلة، موقعها جغرافي متميز تتربع بين حدود واضحة مما يجعلها صلة وصل بين الساحل والمناطق السهلية و الداخلية.

تتميز المعالم الطبيعية لهذه الناحية بجمال يفوق الوصف فإنها منطقة جبلية عالية مقصد للجميع للاستمتاع بمنظر الجبال والأماكن المتميزة التي حافظت عليها مثل المنازل الحجرية القديمة ونقش العوامل الطبيعية في صخورها التي تخرج منها الينابيع لتعطي لوحات ذات منظر خلاّب من نتاج الطبيعة واستنشاق الهواء العليل النقي و طابع الألفة والمودة للأهالي وسكان هذه الناحية، إضافة لكونها مكان للاستمتاع بالطبيعة الخلابة ما يعكس أهميتها لتبرز كمكان يستحق الزيارة و هي كغيرها من بقاع وطننا الحبيب تقف بأصالة أبنائها و تضحياتهم شاهدا على انتصارات سورية وصمودها على مدى سنوات عديدة.

تتميز ناحية الدالية بأراضيها المزروعة بالأشجار المثمرة كالتفاح والكرز وقد اشتهرت أيضا بزراعة التبغ اذ شكلت زراعته على الأراضي المدرجة منظرا طبيعيا ذو تنسيق جميل يلفت الأنظار

ومن خلال طبيعتها الجبلية المتنوعة تعد مقصدا للرياضيين هواة التسلق والمسارات الشبابية المستطلعة للمناطق المميزة وان اتخاذ هذه الناحية بأن تكون المحور الأول لانطلاق سباق دروب تشرين للدراجات يعطيها إضافة الى ما تملك من مقومات للسياحة أهمية كبيرة ويكشف أمام الجميع واحدة من مجموعة كبيرة من الأماكن في سورية والتي تستحق الزيارة والاهتمام.

رفيا عبود / القرداحة

بمشاركة عربية ودولية يقيم الاتحاد العربي السوري للدراجات وبالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية سباق دروب تشرين الأول للدراجات في محافظة اللاذقية بتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٠ وحتى ٦/١٠/٢٠٢٠

حيث تطلق اللاذقية سباقها بداية من الدالية وصولا إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في مدينة القرداحة ثم إلى صلنفة مرورا بالقرى الواصلة بينها..

وقالت الرفيقة وفاء زهرة رئيس لجنة الشباب في شعبة الحزب ان الدور التفاعلي سيكون من خلال الاستقبال والترحيب وتنظيم الأطفال والشباب حيث يتم التشجيع الشعبي اصولا لرفع الروح المعنوية والتشجيعية ..

وقال الكابتن باسم غصن من الكادر الرياضي في مدينة القرداحة نحن في نادي القرداحة الرياضي سنكون متواجدين في الميدان وسنقدم كل التسهيلات اللازمة للمتسابقين والتي تساعدهم على النجاح في اقامة هذا النشاط الرياضي الكبير من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام وعلى رلسه الكابتن فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام

نورا جولاق / صلنفة

تستعد بلدية صلنفة وورشات العمل فيها لاستقبال الحدث الرياضي الكبير دروب تشرين الذي ينطلق غداً الأحد حيث وأكد رئيس بلدية صلنفة المهندس عمار بدور أن البلدية تعمل على تنظيف الشوارع في البلدة وتأهيل حديقة صلنفة الذي سيتم التتويج فيها وأوضح بدور ان البلدية عملت على تزيين البلدة والساحة ونصبت الأعلام ووضعت لوحات دلالية للطرقات ومد أشرطة تحديد الطريق لتوفير منطقة آمنة للمتسابقين والجماهير من عشاق رياضة سباق الدراجات ولتضمن لهم مشاهدة مجريات السباق ليضفوا مزيداً من الأجواء الحماسية والمميزة على يوم السباق

سلاف عيسى / ريف اللاذقية

ينطلق يوم الأحد القادم سباق دروب تشرين الأول للدراجات بمشاركة عربية ودولية، ويكون هذا السباق بمثابة بداية جديدة لانقطاع دام سنوات عديدة.

يستمر السباق ثلاثة أيام ويمر عبر محاور عدة أولها من الدالية وصولا الى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد والمحور الثاني من القرداحة وصولا الى صلنفة، حيث يتم المشاركة بحملة تشجير في محمية الأرز والشوح بعد الحرائق التي شهدتها هذه المنطقة والأضرار التي لحقت بغطائها النباتي.

تقيم هذه الفعالية اللجنة الأولمبية السورية بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية وبمواكبة عدد من الوسائل الإعلامية ومرافقة الفرق الصحية.

وتأتي أهمية هذه الفعالية من القاء الضوء على مدينة اللاذقية مدينة المحبة التي استقبلت أهم الفعاليات والمهرجانات سابقا.

كما أنها ستكون بادرة خير للقيام بفعاليات مماثلة لدعم السياحة وتقديم الصورة الحقيقية لسورية، ومن الجدير بالذكر أن تضاريس اللاذقية وتنوعها الطبيعي من بحر وجبال وغابات يساعد الى حد كبير على إقامة النشاطات الرياضية والسياحية المتنوعة التي تنشط بدورها الجانب السياحي للمدينة.