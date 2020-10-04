استمرار المعارك بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم قره باغ

على خلفية النزاع في إقليم قره باغ، تواصلت اليوم المعارك وتبادل القصف بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، حيث قصف الجيش الأرميني مدينة غنجة ثاني أكبر مدن أذربيجان فيما استهدفت ضربات جديدة اليوم ستيباناكرت كبرى مدن الإقليم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية المحلية في إقليم ناغورني قره باغ قولها.. إن القوات الأذربيجانية قصفت مدينة ستيباناكرت بالقذائف صباح اليوم ما أوقع أضرارا مادية جسيمة فيما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمينية أطلقت قذائف على بلدتي تارتار وهوراديز في منطقة فيزولي انطلاقا من خانكندي وهي التسمية الأذربيجانية لستيباناكرت.

وشهدت المدينة في الأيام الأخيرة عدة ضربات من هذا النوع ما أجبر السكان على الاحتماء في أقبية وملاجئ وقطعت الكهرباء من ليلة السبت إلى الأحد في ستيباناكرت.