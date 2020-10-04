بنجاح.. الهند تختبر صاروخاً أسرع من الصوت

من منشأة دفاعية قبالة سواحل ولاية أوديشا، اختبرت الهند بنجاح صاروخا تكتيكيا قصير المدى أسرع من الصوت.

ونقل موقع ذي نيو انديان برس الهندي عن مصادر قولها اليوم.. إن الهند اختبرت أمس بنجاح صاروخ شوريا التكتيكي قصير المدى الذي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكنه إصابة أهداف على مسافة حوالي 800 كيلومتر وسيتم إدخاله في الخدمة بالقوات المسلحة بعد اجراء عدة اختبارات أخرى في السنوات المقبلة.

وأضافت المصادر أن الصاروخ يتحرك في المرحلة الأخيرة عند الاقتراب من الهدف بسرعة تفوق سرعة الصوت لافتة إلى أن الإصدار الجديد من الصاروخ سيكون أخف وأسهل في التشغيل من الإصدار الحالي.

وأوضحت المصادر أن طول الصاروخ يبلغ حوالي 10 أمتار وقطره 7ر0 متر ويبلغ وزنه عند الإطلاق حوالي ستة أطنان ويمكن أن يحمل رؤوسا حربية نووية وتقليدية يصل وزنها إلى ألف كيلوغرام.