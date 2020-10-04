تانريكولو: أردوغان مستمر بسياساته الاستفزازية في سورية وخارجها

قال البرلماني التركي سازكين تانريكولو في حديث مع قناة (ايه آر تي آي) إن أردوغان يريد الاستمرار بهذه السياسات “من خلال دعم وتحريض اذربيجان في صراعها مع أرمينيا” لافتا إلى “العلاقة المباشرة بين مغامرات أردوغان في الخارج وسياسات الاستبداد في الداخل”.

وأكد أن خير مثال على ذلك هو تهديداته بالتدخل في سورية بحجة التخلص من المجموعات الإرهابية هناك في حين إنه هو الذي قام بتحريض هذه المجموعات ضد الحكومة السورية منذ بداية ما يسمى (الربيع العربي).

وأضاف تانريكولو: “لم يكتف أردوغان بتدخله في سورية ودعم الإرهابيين هناك بل تجاوز ذلك وقام بنقل مرتزقته من سورية إلى ليبيا وأذربيجان وربما مستقبلا إلى أماكن أخرى وهو ما يثبت سياساته التوسعية الخطيرة التي هو بحاجة لها من أجل إلهاء الشعب ومنعه من التفكير بأزماته ومشكلاته الخطيرة وهذا يفسر الشعارات القومية والدينية والعنصرية التي يرفعها أردوغان ضد الجميع في الخارج والداخل لانهم يتصدون جميعا لاستبداده”.