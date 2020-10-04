مصرع دبلوماسي أمريكي في المكسيك

صرحت السفارة الأمريكية في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي عن مقتل أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في شمال غرب المكسيك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو قوله الليلة الماضية في تغريدة كتبها على صفحته على موقع تويتر.. إن “المسؤولين علموا بمقتل مسؤول في القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا في الأول من الشهر الجاري” دون أن يورد مزيدا من التفاصيل حول الحادث، مشيراإلى أن سفارة بلاده ستعمل مع سلطات إنفاذ القانون في المكسيك حتى تحقيق العدالة.