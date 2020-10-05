05, 10, 2020 - 12:24 مساءً
الحرارة

ارتفاع بالحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

محليات-  22

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا على المناطق الشرقية والبادية، ويكون الجو ليلا مائلا للبرودة ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا في المناطق الشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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