عطل مفاجئ في عمل تطبيق “تيليغرام”

توقف موقع “تيليغرام” للتواصل الاجتماعي عن العمل، ولم يسمح التطبيق لمستخدميه بتسجيل إليه.



وأدى تعطل “تيليغرام” إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.

وتوصلت الوكالة إلى وجود عطل في عمل التطبيق من خلال تتبع موقع “داون ديتيكتر” العالمي، المتخصص في مراقبة هذا النوع من المشاكل الفنية.

يذكر أن تطبيق “تيليغرام”، كان قد أطلق بواسطة الروسي بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا vk.com، في عام 2013.

ويبلغ عدد مستخدمي “تيليغرام” في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.