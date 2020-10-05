فارس: خطة لإعادة تشجير المواقع التي طالتها الحرائق في الغاب ومصياف

أعلن مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور حسان فارس أن الوزارة أنهت خطتها الإنتاجية للتحريج والتي ستنفذها ضمن الحملة الوطنية للتشجير، مؤكدا أن إعادة تشجير المناطق التي تعرضت للحرائق وزيادة المساحات الخضراء تعد من أولوياتها خلال المرحلة القادمة.

ووفق فارس فإن الهدف من الحملة التي تبدأ في الأول من تشرين الثاني المقبل وتنتهي في أواخر شهر آذار إعادة الألق والجمالية للأراضي، مبينا أنه تم إحصاء المساحات التي تعرضت للحرائق في منطقتي الغاب ومصياف في محافظة حماة وتحديد حدودها بدقة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، حيث سيتم تحريج ما يقارب مساحة 50 مترا حول المنطقة التي طالتها الحرائق ومن ثم متابعة تحريجها لاحقا، مؤكدا أن الغاية من تحريجها بالسرعة القصوى هو حماية المواقع الحراجية من التعديات بالإضافة الى سلامة الموقع ومنع الانجراف.

وأشار فارس إلى أن وزارة الزراعة ممثلة بمديرية الحراج ودوائرها في المحافظات تعمل على زيادة المساحات الخضراء، لافتا إلى أن عدد الغراس الحراجية المنتجة والمقرر زراعتها خلال هذا الموسم بلغ نحو 6 ملايين غرسة ستتوزع على المواقع الحراجية المقدرة بـ 4 آلاف هكتار، مبينا أن مستلزمات التشجير مؤمنة بجميع المحافظات.