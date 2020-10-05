كلوب يدافع عن أدريان.. ويحدد مدة غياب بيكر

دافع يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن الحارس البديل، أدريان كاستيو، عقب المباراة التي شهدت خسارة “الريدز” 2-7 أمام أستون فيلا،

وقال كلوب: “الجميع ينتقد أدريان، أعلم ذلك، خاصة بسبب الهدف الأول، لكن نحن كفريق لم نساعده بشكل جيد بالدفاع وطريقة اللعب”.

وأضاف: “أدريان حارس جيد للغاية، لم يكن هو مشكلتنا اليوم، الجميع قام بأخطاء كارثية، وردة فعلنا بعد الهدف الأول هي أكبر كارثة حدثت”.

وارتكب أدريان 5 أخطاء مباشرة في مبارياته الـ21 التي خاضها بقميص ليفربول في جميع المسابقات، وهو نفس عدد الأخطاء التي ارتكبها الحارس الأساسي، أليسون بيكر، ولكن في 92 مباراة، وذلك بحسب أرقام “أوبتا”.

وحول الحارس البرازيلي أليسون، أجاب كلوب على سؤال حول مدة غيابه قائلا: “ليست لديه أي فرصة للعب ضد إيفرتون، موعد عودته غير معروف ولم نضع جدولا زمنيا له، ربما 6 أسابيع، لا نعلم، ولكن المؤكد هو أنه لن يلعب الديربي”.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن.