“كورونا” يعصف بالدوري الايطالي.. إلغاء مواجهة يوفنتوس نابولي

غاب فريق نابولي عن الحضور إلى ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو، لمواجهة مضيفه يوفنتوس، مساء يوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن دانييلي دوفيري، حكم مباراة يوفنتوس ونابولي، إلغاء المباراة بشكل رسمي، بعد عدم حضور فريق نابولي إلى ملعب “أليانز ستاديوم”، بسبب قرار منعه من السفر من قبل السلطات المحلية.

ووصل فريق يوفنتوس إلى ملعب اللقاء، كما كشف أندريا بيرلو المدير الفني “للبيانكونيري”، تشكيلة فريقه الأساسية قبل ساعة من المباراة، قبل أن يقرر الحكم إلغاءها بشكل رسمي لعدم حضور الفريق الآخر.

وكانت السلطات المحلية في مدينة نابولي أصدرت بيانا رسميا جديدا ظهر اليوم، أصرت فيه على عدم وجود الظروف اللازمة للسماح لنابولي بالسفر بأمان تام إلى مدينة تورينو.

وفي المقابل، شددت رابطة الدوري الإيطالي على أن الظروف التي تؤجل بسببها المباريات، ليست متوفرة في مواجهة يوفنتوس وضيفه نابولي، وأقرت بضرورة إقامة المباراة في موعدها.

ولم يتضح مصير المباراة بعد، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن القاضي الرياضي سيحسم في الساعات المقبلة القرار إما بفوز يوفنتوس (3-0)، أو بتأجيل اللقاء.

فيما تشير تقارير أخرى أن القاضي قد يقرر فوز يوفنتوس إضافة إلى خصم نقطة من نابولي بسبب عدم حضوره لملعب المباراة.