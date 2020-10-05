“Xiaomi” تعلن عن هاتفها الأقوى

قررت شركة Xiaomi اقتحام سوق أجهزة 5G بهاتف مزود بكاميرات وتقنيات ذات قدرات عالية.

ويأتي هاتف Mi 10T Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165/76.4/6.5) ملم، يزن 218 غ.

وحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة دقة عدستها الأساسية 108 ميغابيكسل، وفيها عدسة خاصة لالتقاط الصور العريضة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

زودته Xiaomi بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة بدقة (2400/1080) بكسل، ترددها يعادل 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G ومعالجة البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Snapdragon 865 ثماني النوى مطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما حصل على نظام تشغيل Android 10 مع واجهات MIUI 12، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة Infrared لنقل البيانات والتحكم لاسلكيا بالأجهزة الإلكترونية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.