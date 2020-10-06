بوتين لرئيس وزراء أرمينيا: ضرورة وقف العمليات العسكرية في إقليم قره باغ

في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في منطقة ناغورني قره باغ.

حيث جاء في بيان للكرملين، أن اتصالا هاتفياً جرى بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا تناول مناقشة المواجهة المسلحة المتصاعدة في منطقة ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي اكتسبت طابعا واسعا وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، بما في ذلك خسائر في صفوف المدنيين.

وذكر أن الأوضاع في إقليم ناغورنى قره باغ شهدت تصعيداً عسكرياً مفاجئاً منذ أكثر من أسبوع، بالتوازي مع تبادل الاتهامات بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني حول أسباب هذا التصعيد.