درجات الحرارة تميل للارتفاع.. وتحذير من تشكل الضباب على المرتفعات

مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا، تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

حيث توقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا نسبيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عامن وسديميا على المناطق الشرقية والبادية، في حين يكون مائلا للبرودة ليلا ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وبالنسبة للرياح، فتكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.