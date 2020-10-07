بيسكوف يحذر من مسألة انتقال الإرهابيين إلى إقليم ناغورني قره باغ

حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من مسألة انتقال الإرهابيين الأجانب إلى إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان مؤكداً أن هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً وموضع قلق ملموس بالنسبة لموسكو.

من جهة ثانية أوضح بيسكوف في تصريح نقله موقع روسيا اليوم أن الالتزامات التي ذكرها الرئيس فلاديمير بوتين حيال أرمينيا تلزم أطراف معاهدة الأمن الجماعي الأخرى بضمان أمن أرمينيا في حال تعرضها لأي عدوان خارجي لافتاً إلى أن هذه الالتزامات تتعلق بأرمينيا حصراً ولا تمتد إلى ناغورني قره باغ المدعوم من قبل يريفان.

وبين بيسكوف أن الرئيس بوتين أجرى اليوم أول اتصال هاتفي منذ بدء التصعيد في ناغورني قره باغ مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف مشيراً إلى أن الرئيسين بحثا بشكل مختصر المسائل المتعلقة بالنزاع في قره باغ وسيتواصل الحوار بينهما لاحقاً.

وأشارت تقارير إلى أن النظام التركي نقل عدداً من مرتزقته من شمال سورية للمشاركة في القتال الدائر بإقليم ناغورني قره باغ.