جلسة محادثات سورية روسية في موسكو.. التأكيد على أهمية رفع حجم التبادل التجاري

عقدت صباح اليوم في مبنى مجلس الوزراء الروسي جلسة محادثات رسمية موسعة ترأسها عن الجانب الروسي يوري بوريسوف نائب رئيس مجلس الوزراء وعن الجانب السوري منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وأكد الوفدان خلال الاجتماع على تقييمهما العالي لهذه المباحثات والنتائج التي تمخضت عنها من قرارات وتوصيات تناولت الخطوات العملية والتنفيذية الهادفة إلى استكمال مشاريع التعاون الثنائي في المجالات كافة.

بدوره جدد بوريسوف تركيز موقف بلاده على أن هذه المباحثات تأتي في إطار إطلاق العمل بمشاريع التعاون بين البلدين في القطاع التجاري والزراعي والصناعي وكذلك في مجال الطاقة والنقل والمياه وسبل تعزيز متطلبات السوق السورية من المواد الأساسية للاستهلاك المحلي في ظل الصعوبات التي يعانيها المواطن السوري بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع الذي يعتبر تتويجا لمباحثات الوفد الحكومي السوري في موسكو على أهمية رفع حجم التبادل التجاري وتشجيعه بين الجانبين السوري والروسي.

وضم الوفد الروسي العديد من الجهات الرسمية الروسية من وزارات الخارجية والمالية والتنمية الاقتصادية والطاقة والصناعة والزراعة والتجارة.

وضم الوفد السوري كلاً من الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور كنان ياغي وزير المالية والدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي والدكتورة ثريا إدلبي معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والدكتورة منى السعيد من رئاسة الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتور رياض حداد سفير سورية في موسكو.