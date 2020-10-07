حول العالم…إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ36 مليونا

تخطّى إجمالي عدد إصابات كورونا على مستوى العالم اليوم عتبة الـ36 مليون إصابة.

وبحسب أحدث احصائيات نشرها موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس عالميا فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 36082331 والوفيات إلى 1055286.

وسجلت بولندا اليوم ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات والوفيات بواقع 3 آلاف إصابة و75 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 107319 والوفيات 2792.

بدورها سجلت الفلبين 2825 إصابة و60 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 329637 والوفيات إلى 5925.