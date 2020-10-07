7 حالات وافدة جديدة مصابة بكورونا في البر الصيني

وفقا للجنة الصحة الوطنية، سجل البر الرئيس الصيني 7 حالات وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 2940.

وأوضحت اللجنة بأنه من بين الحالات الوافدة الجديدة تم اكتشاف ثلاث حالات في سيتشوان، وحالتين في قوانغدونغ، وواحدة في شانغهاي، وواحدة في شانشي.

وأضافت بأنه من بين جميع الحالات الوافدة خرجت 2735 حالة من المستشفيات بعد تعافيها، بينما لا تزال هناك 205 حالات تتلقى العلاج في المستشفى وحالة واحدة في وضع خطير.

هذا ولم تُسجل أي وفيات بين الحالات الوافدة.