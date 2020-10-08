بحضور الرفيق بلال .. انعقاد المجلس السنوي لفرع نقابة معلمي جامعة تشرين

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

ناقش المجلس السنوي لفرع نقابة المعلمين في جامعة تشرين خلال اجتماعه اليوم بحضور الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي و البحث العلمي المركز التقارير السنوية المقدمة إلى المجلس و مقترحات تطوير واقع العمل التعليمي و النقابي و البحثي . و ركزت مداخلات أعضاء المجلس حول جوانب العملية التعليمية و تمت المطالبة بتعديل قانون تنظيم الجامعات و المرسوم ٨٦ الخاص والتعويضات و التوسع والمنشآت الخدمية في الجامعة لخدمة كوادرها و العاملين فيها و الإسراع بتأمين السكن الجامعي لأعضاء الهيئة التدريسية و منح الاختيار للمهندسين في الجامعات في الانتساب إلى إحدى نقابتي المعلمين و المهندسين للحؤول دون الازدواجية و للتخفيف من الرسوم كما تمت مناقشة الواقع المعيشي للعاملين في الجامعة وإيجاد الحلول للمشاكل اليومية التي يعانون منها، مطالبين بإحداث منافذ لبيع الخبز وصالات لبيع المواد التموينية داخل الجامعة؛ لتسهيل حصول العاملين على هذه الخدمات واحتساب التعويضات للمعلمين من أساس الراتب الحالي و دعم المادي للمعاهد التقانية و الاهتمام بالكتاب الجامعي وتفعيل دور الرقابة على الملخصات و التركيز على مشروعات استثمارية تحقق جدوى في دعم إيرادات النقابة بما يسهم في دعم خدماتها لأعضاء النقابة .

كما ركزت مداخلات و مقترحات الاجتماع على حل مشكلة الازدواج النقابي وافتتاح كليات خارج مدينة اللاذقية في مراكز المناطق/جبلة، القرداحة، الحفة لتخفيف الضغط و توفير الوقت و الجهد وتوسيع ملاك المعاهد في الجامعة وزيادة التمثيل النقابي في مجلس التعليم العالي وتوصيف خريجي كلية التمريض و لحظهم في ملاك مشفى تشرين الجامعي لتعيينهم وسد النقص في الكادر التمريض بالمشفى.

و تحدث الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي المركزي منوّهاً بالطروحات و المداخلات المقدمة من أعضاء المؤتمر و التي لامست جوهر العملية التعليمية و واقع العمل النقابي و سبل تطويره من خلال الأفكار البنّاءة التي تعكس روح الغيرية على الارتقاء بالعمل و أوضح الرفيق د.بلال أن المؤتمرات تشكّل محطات نوعية للحوار و المناقشة و تقديم الأفكار و اقتراح الحلول بكل شفافية و موضوعية و بروح عالية من المسؤولية مؤكداً على أهمية متابعة كل ما يطرح في المؤتمر من قضايا و مسائل و احتياجات بالتنسيق و التكامل بين جميع فعاليات الجامعة . و أكد الرفيق د. بلال أهمية متابعة المبادرات و المطالب بعد طرحها في المؤتمرات والمجالس الدورية مشيراً إلى أن قنوات التواصل مفتوحة أمام كل ما يخدم و يطوّر العمل النقابي و يرتقي بمطالب أعضاء النقابة إلى التنفيذ بعد طرح الأفكار و مناقشتها مشدداً على أن مقترحات و توصيات المجلس تصل و يتم متابعتها و تنفيذها لدى الجهات المعنية. و شدد الرفيق بلال على الدور المحوري و الجوهري للمعلمين في بناء العقل و الإنسان و بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات في هذه الحرب العدوانية الحاقدة الشرسة غير المسبوقة التي تشن على وطننا الغالي سورية الحبيبة مؤكدا أن سورية بشعبها الأبي و بجيشها الباسل المقدام و بقائدها الشجاع الحكيم السيد الرئيس بشار الاسد ماضية بإرادة و عزيمة و تصميم في مواجهة التحديات بكل أشكالها بما يواكب و يوازي الانتصارات الكبيرة المشرفة التي سطرها بواسل حماة الديار أبطال الجيش العربي السوري الباسل و أشار الرفيق الدكتور بلال إلى مضامين و دلالات كلمة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والكلمة التوجيهية خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الجديدة و ضرورة تمثّل و تجسبد هذه الرؤى و التوجهات في خطط و برامج العمل للنهوض المستمر بالواقع مؤكداً أن سورية ماضية بكل إرادة وعزيمة لإنجاز كافة استحقاقاتها وتحقيق النصر الكبير على الأعداء للمضي قدما في عملية البناء و الإعمار .

و لفتت الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين الى تكامل العمل الحزبي و النقابي بما يرتقي بواقع العملية التعليمية و الواقع النقابي و أشارت إلى المتابعة الحثيثة للتوسع المستمر بالمنشآت الخدمية و منها صالة للسورية للتجارة في جامعة تشرين .

بدوره الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين أجاب على التساؤلات و الاستفسارات و المداخلات حول القضايا التعليمية التي جرى طرحها آليات متابعتها و معالجتها و استعرض أهم الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير مقومات و احتياجات العملية التعليمية و تأمين الخدمات الضرورية لأعضاء الهيئة التدريسية و لأعضاء النقابة و لكل العاملين في الجامعة .

وكانت الدكتورة صديقة طربيه رئيسة مكتب التعليم العالي في نقابة المعلمين أجابت على التساؤلات المطروحة حول العمل النقابي بمختلف جوانبه التنظيمية و المهنية و الاجتماعية و الصحية و استعرضت أهم محاور خطة العمل النقابي.

من جهته رئيس فرع نقابة معلمي جامعة تشرين الدكتور عبدالكريم حسن قد استعرض التقارير التنظيمية السنوية و أهم الأعمال و الأنشطة و المبادرات التي ينفذها فرع النقابة لتقديم الخدمات النقابية في كل المجالات .

حضر المجلس الرفاق أعضاء قيادة فرع الجامعة للحزب و نواب رئيس جامعة تشرين و أمناء و قيادات الشعب الحزبية و المنظمات الشعبية و عمداء الكليات و إدارات المؤسسات الجامعية .