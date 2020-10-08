بهجمات متفرقة.. مقتل مسلحين وإصابة آخرين من “قسد”

أفادت مصادر محلية لـ سانا بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أثناء مرور مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” في محيط مزرعة الأسدية شمال الرقة ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين في حين قتل مسلح آخر بهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاط الميليشيا في مدينة الطبقة غرب الرقة.

وفي الحسكة أشارت مصادر محلية إلى أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” أصيب جراء استهدافه بطلق ناري من قبل مجهولين في مخيم الهول بالريف الشرقي.

وفي دير الزور تواصلت عملية استهداف مجموعات الميليشيا ودورياتها حيت ذكرت مصادر محلية من الريف الشرقي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية للميليشيا في محيط بلدة الصبحة ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في المسلحين الذين كانت تقلهم.