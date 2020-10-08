مصادرة أملاك صحفي كشف دعم أردوغان للإرهابيين في سورية

بعد نشر دوندار تقريره عن شاحنات المخابرات هدده رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه “سيدفع ثمنا باهظا” ليتم اعتقاله فورا، قررت محكمة تابعة للنظام التركي مصادرة جميع ممتلكات الصحفي التركي جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهورييت السابق والمقيم حاليا في ألمانيا.

وذكرت صحيفة زمان التركية أنه بموجب قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول ستستولي السلطات التركية على ثلاثة عقارات لدوندار في إسطنبول وأنقرة ومقاطعة موغلا الجنوبية إضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية.

وكان حكم على الكاتب والصحفي دوندار بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر في أيار 2016 بتهم “التجسس وكشف أسرار الدولة” وذلك بعدما نشر لقطات مصورة تكشف نقل شاحنات جهاز الاستخبارات التركي أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة جمهورييت.