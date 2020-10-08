الصحة: تكثيف جولات التقصي الوبائي عن فيروس كورونا في المدارس

أعلنت وزارة الصحة اليوم تكثيف جولات التقصي الوبائي عن فيروس كورونا بالمدارس في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة المدرسية ستقوم فرق الترصد بإجراء مسحات عشوائية للطلاب والمدرسين لرصد انتشار فيروس كورونا وتقييم الوضع بعد 4 أسابيع من افتتاح المدارس.

وبينت الوزارة أن عمل فرق الترصد الوبائي بالتعاون مع مديرية الصحة المدرسية مستمر منذ افتتاح المدارس في الـ 13 من أيلول الماضي وأن تكثيف الجولات واجراء المسحات العشوائية يهدف للوقوف على واقع انتشار الفيروس ومدى تطبيق التدابير الاحترازية للتصدي للفيروس واتخاذ الإجراءات حسب النتائج.

وفي السياق نفسه أوضحت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي في تصريح لـ سانا أن كوادر الصحة المدرسية في مديرية الصحة المدرسية بالمحافظات مستمرة بالإشراف على حسن تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس إضافة إلى متابعة الوضع الصحي والوبائي بشكل يومي فيها مبينة أن عدد الإصابات في المدارس بلغ حتى الـ 3 من الشهر الحالي 101 إصابة بين الطلاب والكوادر التعليمية.

وأكدت الدكتورة الطواشي أن أغلب الإصابات تركزت في الأسبوع الماضي بمحافظات (ريف دمشق وحلب وحمص) أما في باقي المحافظات فقد تم تسجيل أرقام إصابات خفيفة لافتة إلى تسجيل أول إصابة في محافظة القنيطرة أمس.