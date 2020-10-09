الحرائق الكبيرة تلحق أضرارا بشرية و مادية في ريف اللاذقية … وعمليات الإخماد لاتزال مستمرة

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة

اجتاحت حرائق كبيرة هي الأكبر و الأشد ضراوة منذ سنوات مختلف مناطق محافظة اللاذقية و أسفرت الحرائق عن خسائر بشرية و أضرار مادية كما أدت إلى إخلاء المنازل من قاطنيها في عدة قرى من ريف المحافظة .

وبيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك أن 35 حريقاً حراجياً وزراعياً اندلعت في مناطق متعددة من ريف المحافظة منذ فجر اليوم، تم إخماد 15 حريقاً منها، ويتم التعامل مع الحرائق الباقية، لافتاً إلى أن 67 إطفائية من محافظة اللاذقية و11 إطفائية من المحافظات الأخرى تشارك في إخماد هذه الحرائق، إضافة إلى 10 صهاريج تغذية من اللاذقية و28 فرقة مؤلفة من 1000 عامل، كما شاركت حوامتين من حوامات الجيش العربي السوري.

مدير الزراعة لفت إلى أن جهوداً كبيرة تبذل من كافة الفرق المشاركة لتطويق هذه الحرائق ومنع اقترابها من المنازل.

وذكر مدير الموارد المائية في محافظة اللاذقية المهندس نبيل حسن أن المديرية قامت بفتح و ضخ المياه عبر الشبكات و الخطوط في جميع سدود المحافظة كإجراء إحترازي في مواجهة الحرائق الكبيرة التي تشهدها المحافظة .

كما تقوم منظومة الإسعاف في مديرية صحة اللاذقية بنقل أهالي القرى المحاصرة بالنيران.

وأشارت مديرية صحة اللاذقية أنه منذ صباح اليوم وسيارات منظومة الإسعاف تتوزع مع باقي أفواج الاطفاء والدفاع المدني في مهمة مساعدة واسعاف الأهالي المتضررين من الحرائق المنتشرة في مناطق محافظة اللاذقية ( القرداحة – الحفة – جبلة – طريق اللاذقية كسب الدولي في منطقة بللوران وقرية الميدان والحراجية).

حيث قامت بإسعاف سيدة مصابة بحروق من منطقة بللوران و٧ حالات استنشاق توزعت بين بللوران والقرداحة والحفة كما تم نقل حالتي وفاة جراء الحروق الشديدة إلى الطبابة الشرعية في مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية.

وأكدت إدارة شركة النقل الداخلي أن الشركة في حالة جاهزية واستنفار بطواقمها باصاتها في حال الحاجة لنقل المواطنين وتم وضع عدة باصات في حال جاهزية للتوجه الى مدينة الحفة في حال الحاجة اليها.