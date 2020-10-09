طرطوس.. الحرائق تستعر في مصايفنا وساكنو البيوت في مرمى النيران

البعث ميديا-طرطوس-وائل علي

فيما لا تزال نيران الحرائق تلتهم غابات وحراج مصايف مشتى الحلو والكفرون والبارقية ونبع كركر شرقي محافظة طرطوس واقترابها من بيوت الأهالي في عدد من المواقع وريف بانياس التي وصلت لعدد من البيوت البلاستيكية الزراعية وأشجار الزيتون في قرية الجويبات وبلغونس وغيرها من المواقع.

وقطع الأوتواستراد الدولي بين طرطوس اللاذقية وإعادة فتحه بعد السيطرة على النيران بجهود رجال الإطفاء والدفاع المدني والحراج ومساهمة رجال الجيش العربي السوري والمجتمع المحلي الذين يتواجدون في كافة بؤر الحرائق المندلعة.

شكلت محافظة طرطوس بعد اجتماع ميداني لوزير الزراعة محمد قطنا في مركز ناحية مشتى الحلو بحضور الرفيق محمد حسين أمين الفرع وصفوان أبوسعدى محافظ طرطوس غرفة عمليات على مستوى المناطق لمتابعة واقع انتشار الحرائق لمحاصرتها بالتعاون مع أمناء الشعب الحزبية و مدراء المناطق و رؤساء الوحدات الإدارية و المجتمع الأهلي.