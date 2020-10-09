فرق إطفاء طرطوس تعمل على إخماد حرائق البارقية ومشتى الحلو التي أدت إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي

أدت الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق بريف طرطوس إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية والبيوت البلاستيكية على الرغم من الجهود التي يبذلها عناصر فوج الإطفاء ودائرة الحراج بمديرية زراعة طرطوس بمؤازرة من الأهالي ورجال الجيش العربي السوري للسيطرة على هذه الحرائق وإخمادها.

ويواصل عناصر فوج الإطفاء والحراج بمديرية الزراعة بمحافظة طرطوس جهودهم الكبيرة للسيطرة على الحريق الذي نشب يوم أمس في قرية البارقية بريف صافيتا الشرقي والذي أتى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية.

قائد فوج الإطفاء بطرطوس العقيد سمير شما أوضح في تصريح له أن هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق وبالتالي الحاجة إلى عناصر وجهود أكبر للسيطرة عليه ما استدعى تدخل رجال الجيش العربي السوري لمؤازرة عناصر دائرة الحراج وفوج الإطفاء إضافة إلى الاهالي مضيفا إن “الوضع صعب ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية”.

ولفت العقيد شما إلى استمرار اندلاع الحرائق في مناطق مختلفة من المحافظة وبمساحات كبيرة الأمر الذي يجعل الجميع في حال استنفار قصوى للسيطرة على تلك الحرائق ومنع ازدياد رقعتها داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومساعدة فرق الاطفاء لإخماد تلك الحرائق.

وكان قائد فوج اطفاء طرطوس أكد لـ سانا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقاً في مناطق متفرقة من محافظة طرطوس اليوم بينها عدة حرائق ضخمة ما يشتت جهود فرق الإطفاء ويشكل صعوبات كبيرة في التعامل مع الحرائق ولا سيما مع الرياح الشديدة منها الحرائق في المناطق الجبلية بمنطقة مشتى الحلو بريف طرطوس الشرقي استمرت مع اشتداد الرياح وعدم وجود طرق زراعية رغم الجهود المبذولة من فرق الإطفاء والدفاع المدني والأهالي وتواصلت الجهود لإطفاء الحريق في منطقة نبع كركر بريف صافيتا الشرقي.