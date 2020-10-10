البرازيل تقسو على بوليفيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب البرازيل لكرة القدم على نظيره البوليفي بخمسة أهداف دون مقابل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في ساو باولو الليلة الماضية.

سجل أهداف البرازيل كل من روبرتو فيرمينو هدفين وماركينيوس وفيليب كوتينيو وخوسيه كاراسكو خطأ بمرمى فريقه في الدقائق 16 و 30 و49 و 66 و 73 من زمن المباراة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة فرق إلى النهائيات مباشرة في قطر عام 2022 ويخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة.

ويلعب المنتخب البرازيلي في ضيافة بيرو الثلاثاء القادم فيما تلتقي بوليفيا على أرضها مع الأرجنتين التي استهلت مشوارها في التصفيات بالفوز على الإكوادور بهدف وحيد.