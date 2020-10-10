البرازي: الوزارة في حالة استنفار لتوفير متطلبات المواطنين في المناطق التي تعرضت لكارثة الحريق

اوعز وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي الى مديري فروع السورية للمخابز و السورية للحبوب والسورية للتجارة ببذل قصارى جهودهم لتعزيز توفير مادتي الخبز والمواد الغذائية الضرورية وتلبية جميع احتياجات المواطنين في المحافطات والمناطق والقرى التي تعرضت لكارثة الحريق.

وطالب فروع المخابز في محافظات حمص واللاذقية وطرطوس بان تقوم المخابز باستثمار اقصى طاقاتها الانتاجية وعدم التوقف عن العمل لتوفير مادة الخبز لجميع المواطنين في القرى والمناطق التي تعرضت للحريق . كما وطالب فروع السورية للحبوب بان تعمل المطاحن على تعزيز احتياجات المخابز من مادة الطحين وعدم حصول اي خلل او نقص ورفع طاقاتها الانتاجية الى اقصى حد ممكن.

وشدد على مديري فروع السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها وخاصة السيارات الجوالة ان تبذل قصارى جهدها للاستمرار بتوفير المواد الغذائية الضرورية لابناء القرى والمناطق المتضررة من كارثة الحريق وتامين متطلباتهم من المياه والغذاء .

واوعز الى جميع مديريات ومؤسسات الوزارة بتلك المحافظات الى المبادرة بتقديم مختلف اشكال المساعدة اللازمة للمتضررين من الحريق. واعلن الوزير البرازي ان الوزارة ومؤسساتها ومديرياتها كافة في حالة استنفار الى الانتهاء من هذه المأساة التي تعرض لها شعبنا والعمل كفريق واحد للوقوف الى جانب ابناء شعبنا في محنته.