الحسكة.. إصابة عدد من الإرهابيين في اشتباكات بينهم على خلفية تقاسم المسروقات في بلدة تل حلف

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بينهم في مناطق انتشارهم في بلدة تل حلف بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن اقتتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين في بلدة تل حلف بريف رأس العين الغربي ما أدى إلى إصابة عدد منهم وسط حالة من التوتر تسود البلدة والترقب لجهة إمكانية اندلاع الاشتباكات مرة أخرى.

ولفتت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلدة اقتتالا بين الإرهابيين وذلك على خلفية اقتسام المسروقات والسيطرة على الأحياء والمنازل التي هجروا أصحابها منها.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان اقتتالا بين الارهابيين الذين ينتمون لما يسمى “تنظيم أحرار الشرقية” و”الفرقة 20 “و”السلطان مراد” و”الحمزات” وغيرها نتيجة خلافات بينهم على تقاسم المسروقات والنفوذ واختلاف الولاءات لمشغليهم وهذا يؤدي إلى وقوع قتلى ومصابين بين صفوفهم وشهداء وجرحى بين المدنيين الذين يرحل بعضهم عن منازلهم خوفا على حياة أبنائهم.