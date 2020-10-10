بمشاركة الرفيق الشوفي.. مجلس نقابة المعلمين بحلب يعقد احتماعه السنوي الثاني
حلب – معن الغادري
بمشاركة الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي عقد مجلس فرع حلب لنقابة المعملين اجتماعه السنوي الثاني للدورة النقابية الحادية عشر.
واستعرض الرفيق الشوفي الواقع السياسي والعسكري في المنطقة ، مبيناً أن سورية ماضية بكل عزيمة وإرادة لتطهير كامل تراب الوطن من العصابات الإرهابية وداعميهم ، مضيفاً بأن سورية حاربت الإرهاب نيابة عن العالم أجمع وواجهت أكثر من ١٨٠ دولة مولت الإرهابين بكل ما هو متاح من أدوات القتل والتخريب لتدمير الدولة السورية وتجويع الشعب السوري من خلال الحصار الإقتصادي الجائر ، إلا أن إرادة السوريين وشجاعتهم وحبهم لوطنهم كانت أقوى من إجرامهم فكان النصر تلو النصر على كامل تراب الوطن ولم يكن ليتحقق هذا النصر لولا بسالة وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري وحكمة وشجاعة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.
وأشار الرفيق الشوفي أن المعلمين والعاملين في القطاع التربوي كان لهم فضل كبير في تحقيق الانتصار من خلال اصرارهم على استمرار العملية التربوية والتعليمية ومواجهتهم للإرهاب الفكري والتدميري وتربية الأجيال على حب الوطن والتمسك بالأرض .
وبين الرفيق الشوفي أن الدولة والحزب يقدمان كل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية داعياً إلى زيادة التواصل مع الرفاق النقابيين في الوحدات والشعب النقابية وخلق آليات جديدة لهذا التواصل والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها،
ونوه الرفيق الشوفي بدور مكتب التربية بالإشراف والمتابعة والتوجيه متمنياً للمجلس النجاح في اعماله واتخاذ قرارات تهدف إلى تطوير العمل التربوي والنقابي.
بدوره الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب، أكد أن فرع حلب يتابع العملية التعليمية بكل تفاصيلها، مشيراً إلى أن الطروحات والمقترحات في اللقاءات النقابية تلقى المتابعة والاهتمام.
وجاءت مداخلات أعضاء المجلس غنية وشفافة وركزت على بعض المطالب ابرزها تحسين الرواتب والأجور وتأمين وسائط نقل للمعلمين في الأرياف وإحداث ثانوية زراعية وتجهيز الثانوية الصناعية في السفيرة وإيجاد مجمع طبي في الحاضر والعمل على تثبيت ملاك التربية في عين العرب وتحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتعديل طبيعة العمل للمعلم بما يتناسب مع الواقع الحالي والعمل على تأمين مقرات لمكاتب الشعب النقابية.
وكان نقيب المعلمين في سورية وحيد الزعل قد أكد أن المجلس المركزي يحرص على متابعة هموم وشؤون المعلمين ويسعى دائماً إلى تحسين اوضاعهم ، مؤكداً أن كافة الطروحات والتوصيات سيتم دراستها ومناقشتها .
حضر الاجتماع الرفيق عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث وعدد من أعضاء قيادة فرع حلب للحزب وأمناء الشعب الحزبية .
لقاء أمناء الشعب الحزبية …
وكان الرفيق الشوفي قد التقى أمناء الشعب الحزبية في المدينة والريف واللجان التربوية وذلك بحضور الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ، وأكد الشوفي على دور القيادات الحزبية في تدعيم العملية التربوية والتعليمية ، من خلال المتابعة والإشراف والتواصل مع المدارس والطلبة والمساهمة في حل كافة القضايا العالقة ، مشيراً إلى أن أهمية دور الحزب الإجتماعي في تكريس حب الوطن وقيم واهداف حزبنا العظيم في بناء الأجيال بناءً علمياً صحيحاً .
واستمع الشوفي إلى مداخلات الحضور ووعد بإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض العمل
حضر اللقاء الرفيقة رنا اليوسف رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي والرفيق محمد سالم شلحاوي رئيس مكتب التنظيم الفرعي
تصوير – يوسف نو