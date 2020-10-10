بمشاركة الرفيق الشوفي.. مجلس نقابة المعلمين بحلب يعقد احتماعه السنوي الثاني

حلب – معن الغادري

بمشاركة الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي عقد مجلس فرع حلب لنقابة المعملين اجتماعه السنوي الثاني للدورة النقابية الحادية عشر.

واستعرض الرفيق الشوفي الواقع السياسي والعسكري في المنطقة ، مبيناً أن سورية ماضية بكل عزيمة وإرادة لتطهير كامل تراب الوطن من العصابات الإرهابية وداعميهم ، مضيفاً بأن سورية حاربت الإرهاب نيابة عن العالم أجمع وواجهت أكثر من ١٨٠ دولة مولت الإرهابين بكل ما هو متاح من أدوات القتل والتخريب لتدمير الدولة السورية وتجويع الشعب السوري من خلال الحصار الإقتصادي الجائر ، إلا أن إرادة السوريين وشجاعتهم وحبهم ‎لوطنهم كانت أقوى من إجرامهم فكان النصر تلو النصر على كامل تراب الوطن ولم يكن ليتحقق هذا النصر لولا بسالة وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري وحكمة وشجاعة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.

وأشار الرفيق الشوفي أن المعلمين والعاملين في القطاع التربوي كان لهم فضل كبير في تحقيق الانتصار من خلال اصرارهم على استمرار العملية التربوية والتعليمية ومواجهتهم للإرهاب الفكري والتدميري وتربية الأجيال على حب الوطن والتمسك بالأرض .

وبين الرفيق الشوفي أن الدولة والحزب يقدمان كل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية داعياً إلى زيادة التواصل مع الرفاق النقابيين في الوحدات والشعب النقابية وخلق آليات جديدة لهذا التواصل والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها،

ونوه الرفيق الشوفي بدور مكتب التربية بالإشراف والمتابعة والتوجيه متمنياً للمجلس النجاح في اعماله واتخاذ قرارات تهدف إلى تطوير العمل التربوي والنقابي.

بدوره الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب، أكد أن فرع حلب يتابع العملية التعليمية بكل تفاصيلها، مشيراً إلى أن الطروحات والمقترحات في اللقاءات النقابية تلقى المتابعة والاهتمام.

وجاءت مداخلات أعضاء المجلس غنية وشفافة وركزت على بعض المطالب ابرزها تحسين الرواتب والأجور وتأمين وسائط نقل للمعلمين في الأرياف وإحداث ثانوية زراعية وتجهيز الثانوية الصناعية في السفيرة وإيجاد مجمع طبي في الحاضر والعمل على تثبيت ملاك التربية في عين العرب وتحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتعديل طبيعة العمل للمعلم بما يتناسب مع الواقع الحالي والعمل على تأمين مقرات لمكاتب الشعب النقابية.

وكان نقيب المعلمين في سورية وحيد الزعل قد أكد أن المجلس المركزي يحرص على متابعة هموم وشؤون المعلمين ويسعى دائماً إلى تحسين اوضاعهم ، مؤكداً أن كافة الطروحات والتوصيات سيتم دراستها ومناقشتها .

حضر الاجتماع الرفيق عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث وعدد من أعضاء قيادة فرع حلب للحزب وأمناء الشعب الحزبية .

لقاء أمناء الشعب الحزبية …

وكان الرفيق الشوفي قد التقى أمناء الشعب الحزبية في المدينة والريف واللجان التربوية وذلك بحضور الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ، وأكد الشوفي على دور القيادات الحزبية في تدعيم العملية التربوية والتعليمية ، من خلال المتابعة والإشراف والتواصل مع المدارس والطلبة والمساهمة في حل كافة القضايا العالقة ، مشيراً إلى أن أهمية دور الحزب الإجتماعي في تكريس حب الوطن وقيم واهداف حزبنا العظيم في بناء الأجيال بناءً علمياً صحيحاً .

واستمع الشوفي إلى مداخلات الحضور ووعد بإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض العمل

حضر اللقاء الرفيقة رنا اليوسف رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي والرفيق محمد سالم شلحاوي رئيس مكتب التنظيم الفرعي

تصوير – يوسف نو