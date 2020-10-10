قيادة الحزب توجه بالاستنفار والمشاركة الفعالة في جهود إطفاء الحرائق في غاباتنا وسهولنا

عممت قيادة الحزب المركزية يوم أمس الجمعة صباحاً توجيهاً عاجلاً الى جميع الفروع والشعب والفرق الحزبية على مستوى الوطن، وخاصةً فروع حمص وطرطوس واللاذقية وحماه، للاستنفار التام مع أعلى مستويات الجهوزية والمشاركة الفعالة في الجهود الرامية لإطفاء الحرائق في غاباتنا وسهولنا.

ووجهت القيادة المركزية تشكيلات كتائب البعث وكوادر الحزب لحشد الجميع في هذا الجهد الوطني الذي هو جزء من حربنا ضد الارهاب والمحتلين. كما وجهت، إضافة الى المشاركة في اطفاء الحرائق، للإسهام في عمليات استيعاب المهجرين وجميع الجهود الاخرى الضرورية لإسعاف المتضررين من الحرائق.

وتتلقى القيادة باستمرار معلومات من القواعد الحزبية تؤكد استنفار الرفاق في الجهاز الحزبي في المحافظات المصابة بالحرائق واسهامهم في جهود الاطفاء والانقاذ بحماسة بعثية وغيرة وطنية. كما تم تنظيم مجموعات بعثية متطوعة من فروع المحافظات الأخرى للذهاب الى الأماكن المنكوبة والاسهام في الجهود المبذولة هناك.