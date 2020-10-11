أكثر من سبعة ملايين إصابات كورونا في الهند

تخطت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند السبعة ملايين لتقترب بذلك من الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في العالم.

وبحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة الصحة الهندية فإن 75 ألف إصابة جديدة بكورونا سجلت اليوم ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 05ر7 ملايين شخص.

بدوره أعلن معهد روبرت كوخ للامراض المعدية في ألمانيا عن 3483 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 322864 إصابة فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 9615 وفاة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم عن تسجيل 21 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس أمس وذلك ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق لافتة إلى أن جميع الحالات وافدة من الخارج .

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 85557 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة .