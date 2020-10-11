12, 10, 2020 - 12:56 صباحًا
بعد تسجيل 38 حالة جديدة.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا الى 3614

الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة   23

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها: “سُجل اليوم ٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٤٧١٨”.

وأوضحت الوزارة أن تم “شفاء ٢٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ١٢٩٦”.

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل ٣ حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢٢٤.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ١١ تشرين الأول ٢٠٢٠ بحسب وزارة الصحة:

الإصابات=
١٦ في حلب
١٢ في دمشق
٨ في ريف دمشق
٤ في حمص
٢ في حماه
٢ في السويداء
١ في اللاذقية

حالات الوفاة=
١ في طرطوس
١ في دمشق
١ في حمص

حالات الشفاء=
٤ في حمص
٤ في دمشق
٣ في حلب
٣ في ريف دمشق
٣ في السويداء
٢ في حماه
٢ في درعا
٢ في طرطوس
٢ في اللاذقية.

قد يعجبك أيضاً

“تغندري بيلبقلك” تتخطى المليون مشاهد

Siwar Deeb 0

توقيف 6 سوريين لتورطهم بسرقة آثار من معلولا ومحاولة تهريبها لأوروبا في لبنان

azez 0

اليمن.. مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين باشتباكات في «تعز»

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *