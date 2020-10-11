الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها: “سُجل اليوم ٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٤٧١٨”.

وأوضحت الوزارة أن تم “شفاء ٢٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ١٢٩٦”.

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل ٣ حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٢٢٤.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ١١ تشرين الأول ٢٠٢٠ بحسب وزارة الصحة:

الإصابات=

١٦ في حلب

١٢ في دمشق

٨ في ريف دمشق

٤ في حمص

٢ في حماه

٢ في السويداء

١ في اللاذقية

حالات الوفاة=

١ في طرطوس

١ في دمشق

١ في حمص

حالات الشفاء=

٤ في حمص

٤ في دمشق

٣ في حلب

٣ في ريف دمشق

٣ في السويداء

٢ في حماه

٢ في درعا

٢ في طرطوس

٢ في اللاذقية.