حلب.. تسيير قافلة مساعدات إغاثية وطبية إلى طرطوس واللاذقية

سيرت محافظة حلب اليوم قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المتضررتين جراء الحرائق تحمل مواد غذائية وحرامات وألبسة ومواد طبية وذلك بالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومبادرة أهالي حلب.

وأوضح حسام قره جللي معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب في تصريح لـ “سانا” أنه يتم العمل على نقل المواد الإغاثية بشكل متواتر منذ ليل أمس إلى البلدات المتضررة من الحرائق في طرطوس واللاذقية حيث تم تسيير شاحنات تحمل مستلزمات طبية وألبسة ومواد غذائية للأهالي المتضررين والذين فقدوا منازلهم أو اضطروا إلى مغادرتها.

بدوره بين المهندس طريف عطورة رئيس مجلس إدارة مبادرة أهالي حلب أنه وضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمساعدة الأهالي المتضررين من حرائق الغابات في محافظتي اللاذقية وطرطوس شاركت المبادرة بإرسال شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية والمواد الطبية للأهالي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومساعدتهم.