حملة اللقاح الوطني في السويداء تستهدف ٤٥ ألف طفل

انطلقت في محافظة السويداء، اليوم، حملة اللقاح الوطني، التي تستهدف الأطفال من عمر يوم إلى عمر خمس سنوات

أمين فرع الحزب ومحافظ السويداء تابعا انطلاق الحملة من المركز الصحي الثاني في مدينة السويداء، مؤكدين على أهمية تنفيذ اللقاحات في موعدها، لما لها دور في تقوية المناعة عند أطفالنا وحمايتهم من الأمراض مبدين ارتياحهما لسير الحملة بالشكل المثالي المطلوب

مدير صحة السويداء، الدكتور نزار مهنا، أكّد أن اللقاحات آمنة وفعالة وفق المستويات القياسية لمنظمة الصحة العالمية وتصل إلى كافة الأطفال المستهدفين في المحافظة

في السياق، أشارت مديرة الوقاية في مديرية صحة السويداء إلى أن خمس وأربعين ألف طفل مستهدف في الحملة على ساحة المحافظة، عبر 90 مركزاً صحياً، وثلاثة مستشفيات، و21 سيارة جوالة، وست سيارات إشراف، بالإضافة إلى 10 وحدات هلالية، وينفذها 400 عامل صحي.

كما أضافت بأنه سيتم إعطاء جرعة فيتامين A داعمة إضافة إلى لقاح الشلل من عمر 24 شهراً إلى عمر 59 شهراً.

وشارك في الجولة رئيس مكتب التربية والطلائع في فرع الحزب وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك