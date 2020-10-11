دعوات أممية لوقف تام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية في ليبيا

بغية التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، حثت منظمة الأمم المتحدة جميع الأطراف في ليبيا إلى الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ذكرت، في بيان، نقله موقع بوابة الوسط، أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية، بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة، معلنة استئناف المحادثات بين الاطراف الليبية عبر الاتصال المرئي في تونس مطلع الشهر المقبل.

بيان البعثة لفت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المشاركين في الملتقى من مختلف مكونات الشعب الليبي.

واشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في الملتقى الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.