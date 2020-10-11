ريف بانياس.. السيطرة على الحريق الذي تجدد في ناحية العنازة

بمشاركة سيارات إطفاء من الشركة السورية لنقل النفط ومجلس مدينة بانياس والدفاع المدني ومديرية الزراعة والخدمات الفنية إضافة إلى سيارتي إطفاء من حلب ودرعا، تمت السيطرة على الحريق الذي تجدد مساء أمس في ناحية العنازة بريف بانياس على طريق نحل العنازة.

وأفاد رئيس بلدية العنازة محمد عثمان أن عمليات إخلاء المنازل تمت فقط بشكل احترازي لحظة نشوب الحريق وجميع المواطنين عادوا الى منازلهم، مشيرا إلى أن الأضرار كبيرة في الأراضي الزراعية والحراج ولم يتم إحصاؤها حتى الآن إضافة إلى تضرر الشبكة الهاتفية وشبكتي الكهرباء والمياه.

بدوره بين العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس أن جميع الحرائق في المحافظة تم إطفاؤها وأن جميع بؤر الحرائق التي تظهر في منطقة مشتى الحلو تحت المراقبة والحراسة وأن عناصر فوج الإطفاء موجودون في المكان ويتعاملون معها، لافتا إلى أن وجود بعض البؤر أمر طبيعي من الناحية الفنية ولا شيء يدعو للخوف والقلق.

من جانبه أشار رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس المهندس حسن ناصيف إلى أن عناصر فوج الإطفاء التابع للمديرية وعناصر من فوج الإطفاء ما زالوا في الموقع ويتابعون عن كثب عمليات إخماد بعض البؤر التي ما زال يصدر عنها بعض الوميض أو الدخان خاصة في موقع بلعة.