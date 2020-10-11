عبد الكريم يلتقي منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان

التقى سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم، مع المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير عثمان الجعيد، وبحثا آخر تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وأكد الجعيد خلال اللقاء أن الجيش العربي السوري سينتصر على فلول الإرهابيين ويعيد باقي الأراضي السورية إلى حضن الوطن لافتاً إلى تمكن سورية من إنهاء مشاريع التقسيم والانفصال بفضل تضحيات الجيش وصمود الشعب السوري.

وشدد الجعيد على أحقية القضية الفلسطينية وأهمية نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ودعمه والتضامن معه بكل الوسائل والسبل المتاحة حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.