بحضور رئيس مكتب الفلاحين المركزي الرفيق شعبان عزوز، عقدت الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين اجتماعاً لها اليوم في فندق الشام.

وناقشت الهيئة عدة مواضيع تخص العمل الزراعي والنقابي وسبل تطوير العمل والنهوض بالواقع الزراعي، والوقوف على المشاريع التي نفذت خلال الفترة الماضية وتقييم العمل النقابي بسلبياته لتلافيها، وإيجابياته لتعزيزها ومناقشة خطة العمل الجديدة وتقديم المقترحات لتحسينها.

وأكد الرفيق عزوز ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وإيلائه الرعاية الكافية خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تواجهها سورية والمتمثلة بقانون قيصر.

وشدد الرفيق عزوز على ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة نشاطاً زراعياً فعالاً.

كما أضاف الرفيق عزوز أن المكتب المركزي يعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها قطاع العمل النقابي الزراعي للنهوض بواقع الزراعة، منوهاً إلى أن نقابة المهندسين الزراعيين تعتبر جزءاً مهماً في المنظومة الزراعية، وتزود الفلاحين بالخبرة التي يحتاجونها في عملهم.

ولفت الرفيق رئيس مكتب الفلاحين المركزي إلى أن العمل الزراعي عمل مشترك لا يقتصر على جهة واحدة، مشيداً بالدور الهام للفلاحين باستقرار الوضع الزراعي.

وخرجت الهيئة في ختام اجتماعها بعدة توصيات من أهمها العمل على زيادة المساحات الخضراء، وتعزيز برامج التعاون بين هيئات البحث العلمي الزراعي، واعتماد النهج التشاركي لتحسين واستدامة الموارد الطبيعية، وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية.

حضر الاجتماع كل من معاوني وزير الزراعة ونقيب المهندسين الزراعيين في سورية الدكتورة راما عزيز والرفاق أعضاء الهيئة الاستشارية.