عزوز: ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي
بحضور رئيس مكتب الفلاحين المركزي الرفيق شعبان عزوز، عقدت الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين اجتماعاً لها اليوم في فندق الشام.
وناقشت الهيئة عدة مواضيع تخص العمل الزراعي والنقابي وسبل تطوير العمل والنهوض بالواقع الزراعي، والوقوف على المشاريع التي نفذت خلال الفترة الماضية وتقييم العمل النقابي بسلبياته لتلافيها، وإيجابياته لتعزيزها ومناقشة خطة العمل الجديدة وتقديم المقترحات لتحسينها.
وأكد الرفيق عزوز ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وإيلائه الرعاية الكافية خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تواجهها سورية والمتمثلة بقانون قيصر.
وشدد الرفيق عزوز على ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة نشاطاً زراعياً فعالاً.
كما أضاف الرفيق عزوز أن المكتب المركزي يعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها قطاع العمل النقابي الزراعي للنهوض بواقع الزراعة، منوهاً إلى أن نقابة المهندسين الزراعيين تعتبر جزءاً مهماً في المنظومة الزراعية، وتزود الفلاحين بالخبرة التي يحتاجونها في عملهم.
ولفت الرفيق رئيس مكتب الفلاحين المركزي إلى أن العمل الزراعي عمل مشترك لا يقتصر على جهة واحدة، مشيداً بالدور الهام للفلاحين باستقرار الوضع الزراعي.
وخرجت الهيئة في ختام اجتماعها بعدة توصيات من أهمها العمل على زيادة المساحات الخضراء، وتعزيز برامج التعاون بين هيئات البحث العلمي الزراعي، واعتماد النهج التشاركي لتحسين واستدامة الموارد الطبيعية، وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية.
حضر الاجتماع كل من معاوني وزير الزراعة ونقيب المهندسين الزراعيين في سورية الدكتورة راما عزيز والرفاق أعضاء الهيئة الاستشارية.