فرق الإطفاء تُخمد حريقا في «البلعة» ببلدة عيون الوادي بريف حمص الغربي

أخمدت فرق الإطفاء في حمص الحريق الذي اندلع في بلدة عيون الوادي في موقع البلعة بريف حمص الغربي وتم إنشاء خط ناري من قبل كوادر الإطفاء للمراقبة.

وأفاد الياس بيطار رئيس دائرة حراج تلكلخ بأن هناك بعض البؤر النارية من جهة الكفرون بمحافظة طرطوس يتم التعامل معها من قبل كوادر الإطفاء منعا من تجدد الحرائق.

وأشار بيطار إلى انتهاء الحرائق في الريف الغربي لحمص سواء في قرب علي أو حب نمرة أو عيون الوادي، مبينا أن تبدل حالة المناخ ليلا ساعد كثيرا في عملية الإخماد، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر الإطفاء والأهالي رغم الصعوبة الكبيرة بفعل تضاريس المنطقة الوعرة وخاصة في موقع البلعة الحراجي وقرب علي حيث تم التعامل مع الحريق بكل الوسائل المتاحة.