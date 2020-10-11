كوادر الحزب و المنظمات الشعبية تشارك في عمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

شاركت الكوادر الحزبية و الطلابية و الشبيبية في عمليات إخماد الحرائق التي اجتاحت ريف محافظة اللاذقية و ذلك جنبا إلى جنب مع كوادر الزراعة و الحراج و الإطفاء و فرق الدفاع المدني و رجال الجيش العربي السوري و مؤسسات المحافظة.

حيث قامت قيادة فرع جامعة تشرين للحزب بتسيير حافلتين لمجموعات بعثية متطوعة إلى الأماكن المنكوبة للإسهام في إطفاء الحرائق ومساندة رجال الإطفاء.

أكدت الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين للحزب على أن حب الوطن لا يحتاج لمساومة، ولا لشعاراتٍ رنانة، وأن أفعالنا كمواطنين تعكس حبنا لوطننا بكل بساطة، ونوّهت إلى أن الدماء أُريقت لأجل الوطن، والشعب تحمّل ألواناً من العذاب، ولأجله فقط سيستمر نبض القلوب حباً ووفاء.

ثم شددت على أن الجميع مطالبون أينما كانوا أن يكونوا مخلصين للوطن لأجل ترابه وسمائه وبحره وكل روح مخلصة تتحرك عليه بهدف حمايته وصونه والذود عنه.

كما شاركت كوادر فرع اللاذقية للحزب و الشعب و الفرق الحزبية و المنظمات الشعبية في عمليات الإخماد في القرى التي طالتها الحرائق .

و شاركت كوادر فرع اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية في عمليات إخماد الحرائق الحراجية في ريف المحافظة و خلال لقاء الرفيق معن عبود رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة بكوادر شبيبة اللاذقية الذين ساهموا بإطفاء الحرائق في ريف اللاذقية والتعشيب ومساعدة الأهالي وإيوائهم في بعض المناطق أثنى الرفيق عبود على الجهود التي بذلت في اخماد الحرائق وشكر الرفاق المتطوعين, مؤكداً أن الشباب أول من يعول عليهم في كل ميدان، لأنهم عماد الوطن وأداة بناءه.

رافقه في الزيارة الرفيق علي عباس عضو قيادة الاتحاد والرفيق نبيل يوسف أمين فرع الشبيبة باللاذقية وأعضاء قيادة الفرع, و بالتعاون ما بين شعبة الحزب بالحفة ومديرية الزراعة ومديرية الحراج وفوج الاطفاء وبلدية شريفا وأهالي قريتي شريفا وجوبة شريفا تم إخماد الحرائق التي اندلعت في أكثر من موقع في المنطقة.