ميليشيا (قسد) تداهم بلدة الهول ومخيم الهول بريف الحسكة الشرقي

داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بلدة الهول ومخيم الهول بريف الحسكة الشرقي واختطفت 6 لاجئين بينهم نساء.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت عدداً من المنازل في بلدة الهول واختطفت 3 لاجئين هربوا في فترات سابقة من اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي مخيم الهول أكدت المصادر أن دورية من الميليشيا اقتحمت الجزء الخامس من المخيم المخصص للاجئين واختطفت 3 نساء منه واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

واستولت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي أمس بقوة السلاح على عدد من المنازل واختطفت عدداً من السكان بينهم نساء في مساكن الشرطة بحي غويران والسكن الشبابي بحي الزهور بمدينة الحسكة وطردت الأهالي منها.