12, 10, 2020 - 5:43 مساءً

الزبون: واثقون من انتصارها في مواجهة الحرب الظالمة

سورية   23

أشار وفد شعبي أردني خلال زيارته السفارة السورية في عمان اليوم الذي ترأسه مصطفى الزبون رئيس “رابطة صقور الأردن” إلى أن أعداء سورية حاربوها في لقمة عيش شعبها بعد فشل حربهم العسكرية التي استخدموا فيها الإرهابيين أداة وهم اليوم يقومون بافتعال الحرائق بالتزامن مع موسم قطاف ثمار أشجار الزيتون.

وحيا الوفد الذي ضم شخصيات سورية صمود الشعب السوري وبطولات جيشه في مواجهة الحرب التي تشن على بلاده معرباً عن الثقة بأن سورية ستنتصر على ما تتعرض له من حرب ظالمة وإجراءات قسرية أحادية الجانب.

بدوره أشار القائم بأعمال السفارة السورية الدكتور شفيق ديوب إلى أن ما تتعرض له سورية من حرب إجرامية ظالمة هو بسبب مواقفها الوطنية والقومية ولا سيما رفضها تصفية القضية الفلسطينية.

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