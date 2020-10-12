القبض على إرهابيين من “داعش” في كركوك ونينوى

ألقت القوات العراقية المشتركة القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي كركوك ونينوى.

حيث ذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية أن قطعات الفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب، بعملية نفذتها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، بعد ورود معلومات عن وجوده في منطقة حي الفيلق بمحافظة كركوك.

كما لفتت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين لانتمائهم لتنظيم “داعش”.