فترة بقاء فيروس كورونا حيا على شاشات الهواتف؟!

أظهرت دراسة أن فيروس كورونا المستجد يمكنه البقاء على أسطح الأوراق النقدية وشاشات الهواتف الذكية لمدة تصل إلى شهر.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة فيرولوجي جورنال العلمية فإن خبراء في المركز الأسترالي للوقاية من الأمراض أكدوا أن الفيروس يعيش على الأسطح الملساء في درجة معتدلة لمدة 28 يوما، كما يمكنه أن يستقر لمدة طويلة على الأسطح التي لا تحتوي على مسامات مثل زجاج شاشات الهواتف والأوراق النقدية فضلا عن المواد المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما أضاف العلماء أن شاشات الهواتف هي الأكثر خطورة حيث لا يقوم الناس بتطهيرها بانتظام، منوهين بأن التجارب التي أجريت في بيئة محكومة داخل مختبرات عند 20 و 30 و 40 درجة مئوية أظهرت أن فترة بقاء الفيروس على قيد الحياة تراجعت مع زيادة درجة الحرارة.