فضل: الرفاق البعثيين يجب أن يكونوا قدوة في المجتمع والسباقين لخدمة الجماهير

إدلب: يحيى بزي

أكد أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل على ضرورة خدمة الجماهير عبر نقل همومهم وصعوباتهم إلى القيادة عبر قنوات التواصل بين القواعد الحزبية وقيادتهم من خلال الإجتماع الحزبي وغيره.

وأشار فضل خلال لقاءه الرفاق الدارسين في دورة الإعداد الحزبي الفرعية لأهمية التحلي بسلوكيات البعثي القدوة وعكس أخلاقيات الحزب ومبادئه على تعاملاتهم مع الجماهير.

ونوه أمين الفرع لدور الإعداد في إعداد القائد الكفء بكافة المجالات الحزبية والإدارية والنقابية وغيرها، مشيراً لدور الإعلام في إيصال صورة الواقع وتسليط الضوء على المشكلات الإجتماعيات والمساهمة في صد الشائعات وغيرها.

وتمنى في ختام حديثه أن تكون الدورات القادمة في مدينة إدلب بعد تحريرها من رجس الإرهاب وداعميه بهمة جيشنا الباسل وحكمة قائدنا المفدى الدكتور. بشار الأسد.