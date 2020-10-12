“قسد” تختطف مدنيين من الشدادي وترحل عائلات من مخيم الهول

بمساعدة قوات الاحتلال الأمريكي، أقدمت ميليشيا “قسد”، على اختطاف عدد من الشبان من قرية المدينة بريف الحسكة الجنوبي.

مصادر أهلية أفادت بأن مجموعات مسلحة من “قسد”، بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، طوقت قرية المدينة شرق الشدادي واقتحمتها واختطفت عددا من أبنائها الشباب.

في سياق أخر، ولفشلها في إدارة مخيم الهول، بريف الحسكة الشرقي، وتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين، وزيادة معدلات الجريمة فيه، أشارت المصادر إلى أن الميليشيا، وبطلب من قوات الاحتلال الأمريكي، عمدت إلى ترحيل عدد كبير من الأسر السورية المقيمة في المخيم، أغلبيتهم من أرياف دير الزور والرقة، متوقعة نقل جزء منهم إلى مخيم العريشة بجانب سد الباسل في ريف الحسكة الجنوبي.

وكانت مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا داهمت، أمس، بلدة الهول ومخيم الهول بريف الحسكة الشرقي واختطفت 6 لاجئين بينهم نساء.